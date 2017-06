Wrocław: Marsz dla Igora Stachowiaka

Ponad sto osób bierze udział w marszu pod hasłem "Idziemy po prawo i sprawiedliwość", który zorganizowano we Wrocławiu w związku ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka na komisariacie policji.