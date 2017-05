Policjanci z Poznania kolejny raz eskortowali rodzącą do szpitala

Jak mówił, do funkcjonariuszy w nocy z wtorku na środę podjechali przyszli rodzice i poprosili o eskortę do szpitala.

"Mężczyzna powiedział, że u jego żony jest już zaawansowana akcja porodowa i zwrócił się o pomoc w dotarciu do szpitala. Policjanci nie zastanawiali się długo i rozpoczęli eskortowanie przyszłych rodziców do szpitala. Cała akcja rozpoczęła się ok. godziny 1.20, a o 1.50 urodził się im syn, więc udało się dojechać do szpitala dosłownie w ostatniej chwili" – mówił funkcjonariusz.

To już kolejne takie zdarzenie w Wielkopolsce w ostatnich tygodniach. Za każdym razem dzięki policyjnemu pilotażowi potrzebującym kobietom udawało się dotrzeć do szpitala na czas.

Święcichowski pytany, czy pomoc w eskorcie rodzącym kobietom do szpitala staje się już "specjalnością" poznańskich funkcjonariuszy odpowiedział, że chciałby, aby dzięki takim akcjom ludzie uświadomili sobie, by w sytuacjach kryzysowych nie bać się prosić o pomoc policjantów.

"Jeżeli jest jakiś problem, to właśnie policjanci są pierwszymi osobami, do których można zwrócić się o pomoc. Jest wiele sytuacji losowych, w których funkcjonariusze mogą naprawdę pomóc" – zapewnił.