Sondaż: Czy dzieciom należy zakazać korzystania z solarium

Zakaz solariów dla niepełnoletnich wraca do Sejmu

Do 50 tys. zł kary za dzieci w solarium

Do Sejmu wpłynął prezydencki projekt ustawy, który wprowadza całkowity zakaz udostępniania solariów osobom w wieku do 18 lat. Zabrania też reklamy takich usług. Za złamanie przepisów ma grozić kara do 50 tys. zł.

Ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że osobom poniżej 18. roku życia należy zakazać korzystania z solarium. Prawie co czwarta osoba jest zdania, że takiego zakazu nie należy wprowadzać. Zdania w tej kwestii nie ma 14 proc. badanych.

- Częściej za wprowadzeniem takiego zakazu są kobiety (67 proc.), badani w wieku 35-49 lat (65 proc.) oraz osoby o dochodzie poniżej 1000 zł (73 proc.) oraz badani z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (71 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.

Prof. Piotr Rutkowski z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie w rozmowie z serwisem rp.pl podkreśla, że skoro blisko co czwarty ankietowany nie widzi potrzeby uregulowania tej kwestii, to przed nim i innymi ekspertami stoi wciąż duże wyzwanie edukacyjne.

- Przecież korzystanie z solarium to ten sam poziom istotności zagrożenia zdrowia co palenie tytoniu czy picie alkoholu – kwituje prof. Rutkowski.