Medal "Odwaga i Wiarygodność" dla Ireny Lasoty

W uroczystości udział wzięli m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński i wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Ceremonia przyznania odznaczenia miała miejsce w warszawskim gmachu Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, gdzie odbywały się spotkania i panele dyskusyjne w ramach Kongresu „Polska Wielki Projekt”.

Nagroda przyznawana jest przez kapitułę Nagrody im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, „osobom, zasłużonym w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie”. Lasota została uhonorowana „za twórczy wkład w ideę 'Polska – Wielki Projekt'”.

W imieniu nieobecnej laureatki, nagrodę z rąk marszałka Marka Kuchcińskiego odebrał brat Ireny Lasoty.

- Pani Irena jest postacią charyzmatyczną, która znajduje się wszędzie tam, gdzie ważna jest sprawa wolności i demokracji. Za to chciałem pani Irenie podziękować, a kapitule podziękować za to, że nagrodziła taką osobę, która budzi świadomość w różnych miejscach, nie tylko Europy Środkowej, bo mówimy także o Kubie i państwach azjatyckich czy narodach, walczących o wolność w Azji. Budzi świadomość narodową i pokazuje, że wspieranie, pomoc i solidarność to najlepsze drogi do bycia wolnym człowiekiem - powiedział marszałek Sejmu.

Laudację wygłosił dziennikarz i publicysta Bronisław Wildstein. Jak przypomniał, Lasota rozpoczęła swoją działalność w 1968 roku. - Zaliczana jest do grupy "komandosów marcowych", którzy organizują protest na uczelni. Wtedy to wygłasza mowę, która kończy się dla niej, jak można było oczekiwać, więzieniem - podkreślił.

Jak dodał, po odsiedzeniu wyroku Irena Lasota wyjeżdża z Polski i trafia do Stanów Zjednoczonych. - Głównym miejscem jej pobytu były Stany i Paryż, ale wędruje między innymi krajami Zachodu, zawsze powodowana jednym celem – organizuje pomoc dla polskich ruchów wolnościowych, patriotycznych - mówił Wildstein.

- Ma świadomość, że Polska nie jest samotną wyspą. Że zniewolenie komunistyczne obejmuje nie tylko Polskę i że sama Polska się wydobyć z tego zniewolenia nie będzie w stanie. Organizuje pomoc również dla innych krajów, tworzy sieć, wspólnotę rozmaitych grup emigracyjnych, które usiłują oddziaływać na opinię Zachodu, na zachodnie rządy, aby pomocy krajom znajdującym się pod komunistyczną presją udzielały - podkreślił.

Jak dodał Wildstein, Irena Lasota "jest szczerze zaangażowana w sprawę sprawiedliwości". - Boli ją niesprawiedliwość, przemoc i dyktatura; interweniuje wszędzie, gdzie może. Organizuje Amnesty International dla naszej części świata, ale domaga się, aby ta objęła działalnością również Kubę - mówił.

- Pod koniec lat 70. organizuje IDEE – Fundację na rzecz Demokracji Wschodniej w Waszyngtonie, zajmuje się także działalnością wydawniczą. Organizuje sieć stypendiów, pomocy dla ludzi z kraju – przypomniał Wildstein.

- Działała w cieniu, nie wysuwała się na plan pierwszy (…) Nie prezentowała siebie, gdy organizowała tę pomoc. Cechował ją nonkonformizm, również wobec własnego środowiska – zaznaczył publicysta.