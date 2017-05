USA: W 2016 roku 739 tys. osób nie wyjechało z kraju mimo wygaśnięcia wizy

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA poinformował, że w 2016 roku 739 450 osób, które przybyły do USA na podstawie ważnej wizy nie opuściło kraju po upływie jej ważności i stało się nielegalnymi imigrantami. Wskazano, że problem osób, które przybyły do USA legalnie i nie opuściły kraju w terminie, jest jednym z największych w dziedzinie nielegalnej imigracji do USA.