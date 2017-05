Hipopotam karłowaty urodził się w zoo we Wrocławiu

O wyjątkowym wydarzeniu poinformowano na stronie internetowej wrocławskiego zoo.

Liczebność hipopotamów karłowatych gwałtownie spada. Szacuje się, że w warunkach naturalnych zostało około 200-600 osobników. Ssaki te można spotkać w Sierra Leone, Liberii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Gwinei. W ogrodach zoologicznych na całym świecie żyje ich zaledwie 220.

Nowy mieszkaniec zoo we Wrocławiu przyszedł na świat 15 maja. W tym tygodniu po raz pierwszy pojawił się na wybiegu ze swoją matką. Samica Elpunia (20 l.) i samiec Carlos (31 l.) do tej pory odchowali w zoo trzy inne młode. Psota, Euforio i Luna po odchowaniu trafiły do innych ogrodów zoologicznych.

Naukowcy podkreślają, że hipopotamy karłowate nie przetrwają bez wsparcia swoich sąsiadów – ludzi. W marcu 2016 roku ruszyły działania angażujące społeczność lokalną w Afryce. Ich celem jest przede wszystkim podnoszenie świadomości ekologicznej związanej z ochroną lokalnej bioróżnorodności, w tym hipopotama karłowatego.