Muzułmanie rozpoczęli miesięczny post - Ramadan

30-dniowy post wyznawców islamu, to dziewiąty miesiąc opartego na fazach księżyca roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia postu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Ścisły post w Ramadanie jest jedną z pięciu najważniejszych zasad (filarów) islamu, obok wyznania wiary, modlitwy, jałmużny i pielgrzymki. Obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich zdrowych, dorosłych muzułmanów. Oznacza powstrzymywanie się m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu, współżycia seksualnego.

Mufti Tomasz Miśkiewicz z Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (MZR), najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu podkreśla, że Ramadan to przede wszystkim czas refleksji duchowej, wyciszenia i poszukiwania zwiększonego kontaktu z Bogiem, poprzez nocne czuwanie i modlitwy.

Pierwsze modlitwy związane z Ramadanem miały miejsce w nocy z piątku na sobotę. "Muzułmanie spotykają się na wspólnych modlitwach w meczetach oraz na wspólnych posiłkach, gdy kończy się godzina postu. We wszystkich polskich meczetach i domach modlitwy będą odbywać się nocne modlitwy i spotkania wiernych" - dodał Miśkiewicz.

Złożył też wiernym życzenia z okazji rozpoczęcia miesiąca postu.

Szczególną okazją do modlitw będzie Kadyr Noc - przypadająca w tym roku 21 czerwca tzw. noc przeznaczenia. Wyznawcy islamu wierzą bowiem, że ta noc decyduje o tym, co ich spotka w kolejnym roku religijnym. Dlatego wielu z nich szczególnie wtedy modli się i czyta Koran.

Mufti Miśkiewicz dodał, że miesięczny Ramadan prowadzi do oczyszczenia ciała i jest sprawdzianem dla ducha. "Powinniśmy powstrzymywać się przed wszelkimi niewłaściwymi działaniami, gniewem, agresją. Powinniśmy swoim postępowaniem przekazywać otoczeniu miłosierdzie, które otrzymujemy od Boga" - powiedział. Jako przewodnie hasło dla polskiej społeczności muzułmańskiej wskazał słowa: „Okazujmy ludziom dobroć i miłosierdzie, abyśmy w zamian doświadczyli tego samego”.

Ramadan zakończy radosne święto Ramadan Bajram, które w tym roku przypada 25-27 czerwca. W pierwszy dzień tego święta w Białymstoku organizowany jest tradycyjny bal tatarski, na który zjeżdżają przedstawiciele tej społeczności z całego kraju.

Liczbę wiernych należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP jego przedstawiciele szacują na ok. 5 tys. osób. To przede wszystkim polscy Tatarzy. Większość polskich muzułmanów mieszka w województwie podlaskim, gdzie w Bohonikach i Kruszynianach są dwa ostatnie na ziemiach polskich zabytkowe meczety, a przy nich mizary, czyli muzułmańskie cmentarze.

Wraz z cudzoziemcami, liczbę wszystkich wyznawców islamu w Polsce przedstawiciele MZR szacują na 20-25 tysięcy.