Włochy: Karabinierzy drwili z pijanego

Lokalne dowództwo karabinierów w Cagliari na Sardynii wszczęło wewnętrzne postępowanie w sprawie zdarzenia na jednym z posterunków, gdzie funkcjonariusze drwili i śmiali się z prawdopodobnie nietrzeźwego i mającego kłopoty z chodzeniem mężczyzny.