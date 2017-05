Rosja: Wyrok więzienia w zawieszeniu za grę w Pokemon Go w cerkwi

Bloger z Jekaterynburga, który w świątyni prawosławnej grał w grę Pokemon Go i zrelacjonował to w internecie, został w czwartek skazany na 3,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu za obrazę uczuć religijnych i podżeganie do nienawiści na tle religijnym.