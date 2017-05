Bronią polskich szkół na Białorusi

Prezes ZPB Andżelika Borys powiedziała PAP, że około 300 podpisów odrzucono ze względu na braki formalne. Należący do ZPB portal Znadniemna.pl zamieścił zdjęcia dokumentujące wysyłkę podpisów z grodzieńskiej poczty. - Kopię podpisów przekazaliśmy konsulowi w Grodnie - powiedziała Borys.

Prezes ZPB podkreśliła zaangażowanie wolontariuszy, przede wszystkim rodziców, a nawet dziadków uczniów grodzieńskiej szkoły. Jak powiedziała, ponad 600 podpisów zebrali rodzice uczniów z Wołkowyska. Zbiórka została zorganizowana również w innych miejscowościach i pomagały w niej terenowe oddziały Związku.

W marcu ZPB zainicjował zbiórkę podpisów pod listem do Łukaszenki, w którym sprzeciwia się planowanym poprawkom do białoruskiej ustawy edukacyjnej (Kodeksu Edukacji). Zakładają one wprowadzenie do szkół mniejszości narodowych – a więc także do dwóch polskich szkół na Białorusi - obowiązku nauczania szeregu przedmiotów w języku państwowym - białoruskim lub rosyjskim.

Autorzy listu piszą, że nowelizacja „znacznie ogranicza zagwarantowane przez Konstytucję Białorusi prawa mniejszości narodowych do pobierania nauki w języku ojczystym”. ZPB, który włączył się w obronę polskich szkół, uważa poprawki za „antypolskie” i prowadzące de facto do „rusyfikacji szkół”.

- Postanowiliśmy skierować list do białoruskiego prezydenta, ponieważ nasze dotychczasowe apele do ministerstwa edukacji nie przyniosły efektu – mówiła w marcu PAP Borys. - Jeśli poprawki do białoruskiej ustawy oświatowej wejdą w życie, jedyne dwie polskie szkoły na Białorusi de facto utracą swój status – wyjaśniła.

Nowelizacja ustawy oświatowej według Borys ma być poddana pod głosowanie parlamentu we wrześniu. Planowana zmiana języka nauczania części przedmiotów w szkołach mniejszości „oznacza, że takie ważne przedmioty, takie jak historia Białorusi, historia powszechna, geografia, wiedza o społeczeństwie, człowiek i świat, będą wykładane w języku białoruskim lub rosyjskim, najprawdopodobniej rosyjskim” – oceniała Borys. Druga kwestia, którą poruszają sygnatariusze listu, to obowiązek zdawania egzaminów końcowych, czyli matury, w językach państwowych.

W dwóch polskich szkołach na Białorusi, w Grodnie i Wołkowysku, uczy się obecnie ok. 870 uczniów. Placówki te powstały na początku lat 90., ich budowę sfinansował rząd Polski. Działają one w ramach białoruskiego systemu edukacji i podlegają białoruskim przepisom.

Uznawany przez Warszawę ZPB jest od 2005 r. nielegalny według prawa białoruskiego i działa w podziemiu. Mińsk uznaje oficjalną organizację o tej samej nazwie, która przejęła majątek niezależnego ZPB i na czele której stoi prezes Mieczysław Łysy. W lutym poprzednik Borys na stanowisku prezesa, Mieczysław Jaśkiewicz, rozpoczął tworzenie nowej organizacji polonijnej na Białorusi.