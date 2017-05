Izrael: Rodzice zamykali 14-latka w klatce

Foto: fotolia.com

14-latek z izraelskiego miasta Hadera (położony w dystrykcie Hajfy) miał być praktycznie nie wypuszczany przez rodziców z domu, a zdarzało się, że rodzice zamykali go we własnoręcznie wykonanej klatce - informuje "The Independent".