Wymarzone wakacje z papugą w tle

Jeśli w trzyminutowym filmie wideo zaprezentujesz się jako czuły, troskliwy wielbiciel papug, zostaniesz jednym z kilkorga stażystów, którzy na wyspie Punta Islita zajmą się opieką i pielęgnacją ginących gatunków papug. Za równowartość 8 tys. zł miesięcznie.

Oprócz opieki nad rzadkimi arami do obowiązków wybrańców będzie należało prowadzenie bloga i zamieszczanie zdjęć ptaków na Instagramie.

Organizatorami akcji są biuro podróży z Kostaryki Holiday Pirates i fundacja World Parrot Trust.

"Poszukujemy ochotników! Jeśli pasjonujesz się papugami i ich ochroną, potrafisz pracować w zespole i chcesz odwiedzić piękny kraj, wolontariat w ramach Projektu Ara będzie dla ciebie idealny!" - piszą organizatorzy.

Kandydaci muszą mieć ukończone 18 lat, powinni być sprawni fizycznie, znać hiszpański i angielski. No i kochać papugi.

Organizatorzy ostrzegają, że stażyści będę ciężko pracować fizycznie przez całe - długie w tym rejonie - dni i w wysokiej temperaturze, ale gospodarze postarają się, aby to doświadczenie było przyjemne. Minimalna długość stażu to 4 tygodnie, ale organizatorzy zachęcają do dłuższych pobytów.