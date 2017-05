Sondaż Pew Research Center: 48 proc. Polaków: Homoseksualizm jest naganny

Wyniki badań przedstawiono podczas seminarium "Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo- Wschodniej". Amerykański Pew Research Center przebadał przekonania i praktyki religijne w 19 krajach regionu.

Dr Neha Saghal zauważyła, że w Polsce, w porównaniu z innymi badanymi krajami, liczba dominicantes, czyli osób, które co niedzielę uczęszczają na mszę św., jest bardzo wysoka. - Jednocześnie można zaobserwować, że stosunek do takich kwestii jak homoseksualizm, antykoncepcja i aborcja, jest zróżnicowany. Z jednej strony 48 proc. Polaków uważa, że homoseksualizm jest moralnie naganny, z drugiej strony podobna liczba badanych uważa, że jest on akceptowalny albo że nie jest kwestią moralności - poinformowała dr Saghal.

Przedstawicielka Pew Research Center podała też, że według 26 proc. badanych, żona powinna być posłuszna mężowi, a 46 proc. sądzi, że społecznym obowiązkiem kobiet jest urodzenie dziecka. Zaznaczyła, ze te odsetki są o wiele niższe niż w krajach, w których dominującą religią jest prawosławie.

Dr Tadeusz Szawiel z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego podkreślił, że z zaprezentowanych badań wynika, że w krajach, w których dominującą religią jest prawosławie, religijność odżywa.

- Komunizm był efektywny w zwalczaniu religijności. Od początku lat 90. mamy do czynienia ze wzrostem znaczenia religijności w krajach, gdzie dominuje prawosławie - stwierdził dr Szawiel. Zauważył też, że Polska jest wyjątkowa pod względem praktyk religijnych i związku z Kościołem instytucjonalnym. - Z badań Pew Research Center wynika, że 41 proc. praktykuje przynajmniej raz w tygodniu. Można powiedzieć, że choć obserwujemy niewielką tendencję spadkową, odsetki praktykujących są w zasadzie stabilne. Jest to sprzeczne z oczekiwaniami z początku lat 90., że proces sekularyzacji wraz z odzyskaną wolnością i utratą przez Kościół swojej roli, jaką miał w czasach komunistycznych, będzie szybko następował - mówił.

Organizatorami seminarium, obok Pew Research Center, był Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. Patronat objęły Narodowe Centrum Kultury, Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Centrum Myśli Jana Pawła II.