USA: Departament Sprawiedliwości dyskryminował weteranów

Foto: Wikimedia Commons

Departament Sprawiedliwości za czasów byłego prezydenta Baracka Obamy dyskryminował weteranów wojskowych próbując zmusić ich do wycofania aplikacji o pracę z dwóch prowadzonych przez nich rekrutacji - podała w środę federalna agencja śledcza U.S. Office of Special Counsel (OSC).