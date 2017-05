Indie: Kij w prezencie ślubnym. Do obrony przed mężem

Na kijach znalazły się informacje na temat ich zastosowania (np. "do obrony przed pijakiem"). Kije mogą być też wykorzystywane jako tzw. kijanka - narzędzie wykorzystywane do prania. Kij ma ok. 40 cm długości.

Gopal Bahrgava, minister w stanie Madhya Pradesh wyjaśnił, że fundując taki prezent chciał zwrócić uwagę na problem przemocy domowej, z którym borykają się Indie. Zasugerował też, by kobiety - zanim sięgną po kije - próbowały przemówić mężom do rozsądku.

- Gdyby jednak nie posłuchali, niech przemówią kije - dodał.

W rozmowie z AFP minister Bahrgava wyjaśnił, że zaniepokoiły go statystyki dotyczące liczby kobiet, które mają problem z nadużywającymi alkoholu mężczyznami.

- Kobiety mówią, ze gdy ich mąż upije się, robi się agresywny. Poza tym mężczyźni wydają na alkohol wszystkie oszczędności - mówił.

- Nie namawiam kobiet do stosowania przemocy. Kij ma być narzędziem służącym jej przeciwdziałaniu - podkreślił.

Bahrgava zdradził, że zamówił 10 tysięcy takich kijów. Polityk należy do rządzącej krajem partii BJP premiera Narendry Modiego.

Masowe śluby organizuje się w Indiach dla ubogich mieszkańców kraju, których nie stać na wyprawienie własnego ślubu.