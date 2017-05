1 maja w Łodzi: Pochód i piknik europejski

Pochód wyruszył z Pasażu Schillera. Wcześniej do zebranych przemawiało kilku lewicowych działaczy, którzy m.in. krytykowali działania rządu. Wśród nich był wiceprzewodniczący SLD i wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela. Zwrócił on m.in. uwagę, że świat ludzi pracy potrafi i będzie upomnieć się o swoje prawa, niezależnie od tego, kto rządzi krajem.

- Dziś ośmiogodzinny dzień pracy to przywilej, umowa o pracę to luksus, a dobra i terminowa płaca to dobro najwyższe. I o tym trzeba zawsze mówić - powiedział. Przypomniał, że w trakcie kampanii wyborczej partia Jarosława Kaczyńskiego była bardzo pro pracownicza.

- Obiecywano Polakom m.in., że będzie wyższa kwota od podatku, tj. ponad 20 tys. zł dla wszystkich. Nic z tego jednak nie wyszło. Likwidowane są miejsca pracy 'dzięki' reformie edukacji. To, co się dzieje z emeryturami mundurowymi, to ograniczenie dóbr nabytych - wyliczał.

Według niego rząd, który przekonywał, że będzie dbał o człowieka, dbał o pieniądze dla ludzi dziś "staje w kontrze do nich". Zdaniem Treli, to lewica, to SLD jest gwarantem przestrzegania praw pracowniczych.

Trela zwrócił również uwagę, że 1 maja mija 13 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tymczasem - jak mówił - odnosi on wrażenie, ze rząd PiS robi wszystko, aby "zmarginalizować" Polskę w UE. Tymczasem lewica zawsze była za Unia Europejską. Przypomniał, że to właśnie SLD wprowadzał nasz kraj do UE.

Po części oficjalnej pochód przeszedł ulicą Piotrkowską na Rynek Starego Miasta gdzie zorganizowany został rodzinny piknik europejski. W programie znalazły się m.in. występy zespołów muzycznych, bezpłatny grill i atrakcje dla najmłodszych, zabawy i konkursy.

Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy obchodzono 127 lat temu - 1 maja 1890 roku. Data 1 maja miała uczcić rocznicę strajku robotników w Chicago w 1886 roku, brutalnie stłumionego przez policję.