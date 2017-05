Ankieta na Bliskim Wschodzie: Miejsce kobiety jest w domu

Badaniem objęto 10 tys. mężczyzn i kobiet w Egipcie, Libanie, Maroku oraz Autonomii Palestyńskiej (Strefa Gazy i Zachodni Brzeg Jordanu). Od 65 proc. do 75 proc. mężczyzn, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym w tej części świata, wyraziło pogląd, że kobiety powinny ograniczyć się do roli gospodyń domowych. Tak samo uważa niemal połowa kobiet, które wzięły udział w tym badaniu.

- Najbardziej niepokojące i zaskakujące jest to, że młodzi mężczyźni z Maroka, Egiptu czy Zachodniego Brzegu Jordanu nie różnią się w swym tradycyjnym podejściu do roli kobiet od starszego pokolenia – powiedział w wypowiedzi dla agencji Reutera Gary Barker, dyrektor generalny Promundo – organizacji działającej na rzecz równości płci. - W każdym kraju, gdzie prowadziliśmy podobne badania, młodsze pokolenie było zazwyczaj bardziej postępowe w swych poglądach od pokolenia starszego, które cechowało podejście zachowawcze. W wypadku Maroka, Egiptu i Autonomii Palestyńskiej tak nie jest – ocenił Barker.

Badanie pokazało, że niemal 75 proc. ankietowanych mężczyzn w tych krajach uważa, iż panowie powinni być traktowani preferencyjnie, gdy chodzi o dostęp do rynku pracy. Podobną opinię wyraziła porównywalna liczba kobiet.

- Nie tylko mężczyźni są zwolennikami patriarchalnego porządku społecznego. Kobiety przyjęły wiele jego postulatów i aprobują takie podejście – oceniła Shereen El Feki, pracownik naukowy z Promundo, a zarazem znana pisarka i działaczka feministyczna. - Walkę o równość płci trzeba zaczynać od zmiany nastawienia nie tylko mężczyzn, ale i kobiet – dodała.

W ocenie szefa organizacji Promundo przeświadczenie o tym, że mężczyźni powinni mieć uprzywilejowaną pozycję na rynku pracy, może wynikać z faktu, że Egipt, Maroko i Autonomia Palestyńska przeżywają obecnie trudności gospodarcze i wielu młodych mężczyzn musi walczyć o zdobycie pracy. - Ci, którzy nie są w stanie się utrzymać, czują się bezsilni i upokorzeni, co przekłada się na ich poglądy o konieczności zagwarantowania preferencji dla mężczyzn – dodał Gary Barker.

Agencja Reutera wskazuje, że w regionie, gdzie przeprowadzono badania zlecone przez ONZ Kobiety, zaledwie 25 proc. wszystkich kobiet pracuje zawodowo, co jest najniższym wskaźnikiem w skali całego globu.

ONZ Kobiety jest agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych. Działa na rzecz Równości Płci i Wzmocnienia Kobiet (ang. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women). Została utworzona w czerwcu 2010 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.