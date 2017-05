USA: Dom pogrzebowy nie chciał skremować geja

Dom pogrzebowy Picayune Funeral Home wycofał się z ustnej umowy zawartej z klientem po tym, jak jego właściciele dowiedzieli się, że Robert Huskey, którego kremację mieli przeprowadzić, był homoseksualistą żyjącym w związku z Zawadskim.

W pozwie złożonym przeciwko Picayune Funeral Home Zawadski i jego bratanek podkreślają, że decyzja domu pogrzebowego zmusiła ich, do przełożenia pogrzebu, ponieważ najbliższy dom pogrzebowy, który przeprowadzał kremację, znajdował się ponad 100 kilometrów dalej.

- Bob był całym moim życiem, czuliśmy się bardzo dobrze traktowani przez lokalną społeczność. Tymczasem, w momencie takiego wielkiego bólu i osobistej straty, ktoś potraktował mnie, nas, Boba w taki sposób. Nie mogę w to uwierzyć. Nikt nie powinien przechodzić tego, co my przeszliśmy - mówił w specjalnym oświadczeniu Zawadski.

Zawadski i Huskey byli małżeństwem od lipca 2015 roku.