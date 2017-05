Młodych Szwajcarów nie stać na samodzielność

Z badania wynika, że do domowych budżetów nie dokłada się aż 45 proc. tych młodych Szwajcarów, którzy wciąż mieszkają z rodzicami. 19 proc. dokłada 100-300 franków szwajcarskich miesięcznie do domowego budżetu, a 14 proc. dokłada do niego mniej niż 100 franków.

68 proc. Szwajcarów w wieku 20-29 lat, którzy mieszkają z rodzicami tłumaczy, że nie stać ich na to, by wyprowadzić się do własnego mieszkania. Autorzy badania zwracają uwagę, że jest to pokłosie tego, iż czynsze w Szwajcarii należą do najwyższych na świecie.

- Wysoka cena wynajmu i mała liczba wolnych lokali, w szczególności blisko uczelni wyższych, sprawia, że studenci wolą dalej mieszkać z rodzicami - tłumaczy rzeczniczka comparis.ch Nina Spielhofer.

26 proc. Szwajcarów w wieku 20-29 lat, którzy mieszkają z rodzicami nie studiuje i - jak twierdzi - zarabia za mało, by się wyprowadzić. 6 proc. to bezrobotni.

Z kolei 22 proc. przyznaje, że nie wyprowadza się, ponieważ nie chce zajmować się takimi rzeczami jak sprzątanie czy gotowanie. 25 proc. mężczyzn w wieku 20-29 lat mieszkających z rodzicami przyznaje, że z wyprowadzką czeka na znalezienie partnerki (wśród kobiet odsetek ten wynosi 12 proc.).

Natomiast 6 proc. uczestników badania mieszkających z rodzicami przyznaje, że nie wyprowadza się ponieważ nie chce rezygnować z drogich ubrań, wyjazdów na wakacje i wyjść do klubów, na które nie byłoby ich stać, gdyby musieli sami się utrzymywać.

Z tego samego badania wynika, że 67 proc. rodziców nie ma nic przeciwko temu, by ich dorosłe dzieci nadal z nimi mieszkały.