Wrocław: Gitarowy Rekord Guinnessa nie został pobity

Jak powiedziała PAP współorganizująca to doroczne wydarzenie Katarzyna Sajewicz, choć do pobicia zeszłorocznego rekordu zabrakło 1057 gitarzystów, to atmosfera tegorocznej imprezy w Rynku we Wrocławiu była fantastyczna.

"Wszyscy świetnie się bawiliśmy, atmosfera była wspaniała i większość z grających gitarzystów już się umawiała na kolejne spotkanie, by w 2018 roku poprawić wynik tego naszego rekordu" – dodała Sajewicz.

Wśród gwiazd tegorocznej edycji byli znani muzycy m.in. Jan Borysewicz, Grzegorz Skawiński, LeBurn Maddox czy Greg Koch.

W 2016 r. utwór Jimiego Hendriksa "Hey Joe" wspólnie zagrało 7356 gitarzystów; to o 12 więcej niż dwa lata wcześniej, bo w 2014 r. ustanowiono poprzedni gitarowy Rekord Guinnessa.

Próba bicia gitarowego Rekordu Guinnessa to główne wydarzenie odbywającego się od 2003 r. we Wrocławiu festiwalu Thanks Jimi. Miłośnicy gitarowego grania spotykają się co roku w tym mieście, aby wraz z zaproszonymi muzykami zagrać utwór Jimiego Hendriksa "Hey Joe". Pomysłodawcą imprezy jest muzyk Leszek Cichoński.

Na bicie gitarowego Rekordu Guinnessa co roku zapraszane są gwiazdy muzyki rockowej z całego świata i np. w 2016 r. rekordzistów wspomogli m.in. amerykański wirtuoz gitary Al Di Meola, amerykański gitarzysta Scott Henderson oraz brytyjski zespół Status Quo.

Polski Rekord Guinnessa, który został ustanowiony w 2016 roku, wynosi 7356 wspólnie grających gitarzystów. To ponad trzykrotnie więcej, niż w przypadku analogicznego rekordu amerykańskiego. Do tej pory nikomu nie udało się pobić polskiego rekordu. Pierwsza edycja wrocławskiej imprezy odbyła się w 2003 roku i zgromadziła 588 gitarzystów.