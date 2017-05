Zmarł Andrzej Kieruzalski, twórca Gawędy

Skalska, która jest w kontakcie z rodziną Kieruzalskiego poinformowała, że twórca "Gawędy" odszedł w środę wieczorem w Warszawie.

Andrzej Kieruzalski urodził się 27 sierpnia 1928 r. Od najmłodszych lat był związany z harcerstwem. Podczas okupacji był członkiem Szarych Szeregów o pseudonimie "Flis". Organizował wówczas także teatrzyki kukiełkowe dla dzieci.

W 1952 r. w Domu Harcerza na stołecznej Pradze Kieruzalski założył zespół Gawęda. Jak podkreślają jego bliscy i wychowankowie zespołu, dla wielu młodych ludzi była to wówczas "pierwsza szansa na radość i namiastka beztroskiego dzieciństwa".

Gawęda przez kolejne lata działała i występowała zarówno w kraju, jak i poza granicami, dając ponad 6 tys. przedstawień na całym świecie.

Z zespołem współpracowali znani polscy twórcy tacy jak pisarka Wanda Chotomska, kompozytor Włodzimierz Korcz, reżyser Krzysztof Gradowski, scenograf Adam Kilian oraz choreografowie Zofia Rudnicka i Witold Gruca.

"Gawęda" wychowała kilka pokoleń młodych ludzi, według szacunków przez lata należało do niej kilkanaście tysięcy osób. Jak zaznaczają wychowankowie "druh Andrzej" był dla wielu z nich "pierwszym nauczycielem życia", a Gawęda uczyła poszanowania wartości, gotowości do działania na rzecz drugiego człowieka oraz miłości do ojczyzny.

Kieruzalski był plastykiem, lalkarzem, chórmistrzem, pedagogiem, inscenizatorem i reżyserem oraz instruktorem harcerskim w stopniu harcmistrza, a także kawalerem Orderu Uśmiechu.

