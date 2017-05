Międzynarodowy Dzień Star Wars

Dzień Gwiezdnych wojen to nieoficjalne święto fanów Star Wars na całym świecie, mające miejsce 4 maja. Wydarzenie odbywa się akurat tego dnia z prostej przyczyny – zdanie „May the Force be with You!” jest wymawiane podobnie do „May the 4th be with You!”. Obejrzyj zdjęcia fanów Star Wars z całego świata.