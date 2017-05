Mech i nietoperze zatrzymały budowę ulicy

Saudyjki zyskują prawo do pracy i nauki

Pędzliczek został wykryty na 55 drzewach, w tym 38 przeznaczonych do usunięcia. Miasto nadal chce się ich pozbyć, a chroniony mech przenieść w inne miejsce, np. do parku krajobrazowego, ale na to zgodę musi wyrazić Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Wcześniej na przeszkodzie w budowie stanęły nietoperze. Wycinka lip, w których mogą bytować, została już wcześniej przesunięta na wrzesień. "Do Gorzowa został ściągnięty w tej sprawie chiropterolog, który sprawdził drzewa i przygotował ekspertyzę. Ta wykazała, że żadnych nietoperzy nie było. Jednak drzewa mają zostać jeszcze raz dokładnie sprawdzone" - pisze portal gorzowianin.com.

Ulica Kostrzyńska w Gorzowie to główna oś komunikacyjna ze wschodu na zachód dla mieszkańców powiatu. Częściowo brukowana droga znajduje się w bardzo złym stanie technicznym.