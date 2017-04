W centrach handlowych mają pracować tylko Saudyjczycy

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Czy Wielki Tydzień to czas na wizytę u Saudów

Saudyjskie królestwo stopniowo zamyka różne obszary zatrudnienia dla cudzoziemców, którzy stanowią tam około jednej trzeciej społeczeństwa. Ograniczenie cudzoziemcom dostępu do pracy ma na celu tworzenie miejsc pracy dla młodych Saudyjczyków i zmniejszenie stopy bezrobocia wśród własnych obywateli.

Minister ds. pracy i rozwoju społecznego Ali ibn Nasir al-Ghafis na Twitterze określił centra handlowe jako "zamknięte centra handlowe", ale nie rozwinął kwestii, ilu miejsc pracy może dotyczyć nowe rozporządzenie ani kiedy wejdzie ono w życie.

Według planu reformy gospodarczej zatytułowanej "Wizja 2030", opublikowanego w zeszłym roku, w saudyjskim sektorze handlu detalicznego zatrudnienie znajduje 1,5 mln pracowników, z których zaledwie 300 tys. to Saudyjczycy. Plan wzywa do utworzenia w tym sektorze miliona nowych miejsc pracy dla Saudyjczyków do 2020 roku.