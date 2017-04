Szwajcaria: Uczą rowerzystów bezpiecznej jazdy

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Kampanię przygotowały firma ubezpieczeniowa Suva i policje kantonalne.

Co roku do ubezpieczycieli zgłaszanych jest ok. 17 tysięcy wypadków z udziałem rowerzystów. Z kolei policja w 2016 roku odnotowała 3860 wypadków z udziałem jednego lub więcej rowerzystów, w których 24 osoby zginęły a 854 zostało poważnie rannych.

Materiał wideo, który jest elementem kampanii pokazuje najczęstsze błędy rowerzystów, takie jak ignorowanie czerwonych świateł albo znaków stop, albo jazdę po chodnikach w celu uniknięcia korków.

"Rowerzyści, którzy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego są zagrożeniem dla siebie i innych" - głosi komunikat towarzyszący kampanii.

Policja podkreśla, że w przypadku wypadków z udziałem rowerów, podobnie jak w przypadku wypadków samochodowych, duże znaczenie odgrywają alkohol, brak ostrożności i pogarda dla przepisów ruchu drogowego.

- Wszyscy użytkownicy dróg muszą szanować innych, przestrzegać przepisów, ale najważniejsze jest zapewnienie sobie odpowiedniej ilości czasu na dojazd do pracy i bezpieczny powrót - powiedział kierujący Esther Hess.