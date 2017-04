Gimnazjaliści piszą egzamin z języka obcego

W środę uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej, w czwartek - z matematyczno-przyrodniczej. Jak powiedział PAP w piątek przed rozpoczęciem egzaminu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, wszystko przebiega zgodnie z procedurami.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest na dwóch poziomach. Najpierw rozpoczął się test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie mają 60 minut (dyslektycy 80 minut). Po przerwie - o godz. 11:00 - rozpocznie się test na poziomie rozszerzonym. Potrwa również 60 minut (dla dyslektyków 90 minut).

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.

Największa grupa gimnazjalistów - 298 tys. uczniów, czyli 85 proc. zdających egzamin - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym (94 proc. tej grupy przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym). Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym przystąpi 40 tys. gimnazjalistów, czyli 12 proc. zdających egzamin (do egzaminu na poziomie rozszerzonym 25 proc. z nich). Na trzecim miejscu w wyborach uczniów jest język rosyjski. Przystąpienie do niego na poziomie podstawowym zadeklarowało 7,7 tys. uczniów, czyli 2 proc. zdających egzamin (26 proc. z nich będzie zdawać egzamin także na poziomie rozszerzonym). Chęć zdawania egzaminu z francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego zadeklarowało poniżej 1 proc. gimnazjalistów.

Arkusze z zadaniami rozwiązywanymi przez uczniów po południu na swojej stronie internetowej opublikuje Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

Prace uczniów zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub innych ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w tym tygodniu, to będzie go pisać w drugim terminie w czerwcu. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz. Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak ukończy gimnazjum. Nie ma możliwości powtarzania egzaminu gimnazjalnego, żeby poprawić wynik.

Rezultat egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Podczas postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki ucznia uzyskane na zakończenie nauki w gimnazjum, m.in. odnotowane na świadectwie szkolnym i potwierdzone zaświadczeniem o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dni egzaminu gimnazjalnego są w części gimnazjów dniami wolnymi od lekcji; decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy szkół.