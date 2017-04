Badanie: z internetu korzysta 25 mln Polaków, spędzają blisko 6 godzin w sieci dziennie

"Z internetu aktywnie korzysta w Polsce 25,71 mln osób" - wynika z zaprezentowanego we wtorek raportu firmy doradczej Deloitte „Tech Trends 2017. The kinetic enterprise”. Średni czas, jaki Polacy spędzają codziennie w internecie, surfując na komputerach, to 4,4 godz. Kolejne 1,3 godz. spędzamy, przeglądając strony na urządzeniach mobilnych. W 2016 roku aktywnych użytkowników stron social media było ok. 14 mln (dziesięć lat wcześniej było ich 800 tys.).

Raport podaje też dane nt. używanych smartfonów - jest ich 58,84 mln (Polaków jest 38,4 mln). Na świecie w 2016 roku użytkowano 3,79 mld tych urządzeń (mieszkańców jest 7,4 mld). Rafał Milewski, dyrektor w zespole analytics & information management Deloitte dodał, że "Gartner Inc. (firma analityczna - PAP) przewiduje, że gwałtowny rozwój spowoduje wzrost urządzeń przyłączonych do sieci do poziomu 20,42 mld". A większość będą stanowiły urządzenia przenośne.

Do internetu przenosi się także światowy handel. "56 centów z każdego dolara wydanego w handlu detalicznym jest powiązane z cyfrową interakcją" - powiedział Milewski.

Jak jednak wynika z raportu firmy doradczej, dużo firm, w tym najwięksi gracze, mają problemy ze skutecznym reagowaniem na zmiany, których oczekują klienci (czyli dostosowaniem np. sprzedaży do cyfrowego świata).

Zdaniem Deloitte, działy informatyczne muszą przestać być oddzielnymi działami w firmach. 61 proc. szefów IT zdaje sobie sprawę, że biznes stawia im w tym zakresie wymagania, ale jedynie 29 proc. jest gotowych im sprostać.

„Wynika z tego, że aż dwie trzecie działów IT na świecie nie jest gotowych, by stać się równorzędnym partnerem dla działów biznesowych. Tymczasem te dwa światy przenikają się. Firmy, które tego nie zrozumieją, pozostaną w tyle” – podsumował Daniel Martyniuk, dyrektor w zespole technology strategy & architecture, Deloitte.