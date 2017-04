Rosja: Opozycjonista skazany za jednoosobową pikietę

Sąd uznał, że Dadin dopuścił się wykroczenia administracyjnego, polegającego na naruszeniu trybu prowadzenia mityngów i demonstracji. Policjant, który zatrzymał opozycjonistę, zeznał, że 2 kwietnia podszedł do Dadina, który stał z plakatem pod gmachem policji w grupie ludzi, i zwrócił mu uwagę, po czym jeszcze jedna osoba wyciągnęła plakat.

Obrońca Nikołaj Zboroszenko przedstawił w sądzie nagranie wideo, które - jak przekonywał - jest dowodem niewinności Dadina. Powołując się na nagranie adwokat argumentował, iż opozycjonista stał samotnie, będąc filmowany przez dziennikarza.

Po rozprawie adwokat zapowiedział złożenie apelacji.

- Musimy przejść przez wszystkie etapy procesu po to, by złożyć zawiadomienie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - wyjaśnił Zboroszenko.

Dadin został zatrzymany 2 kwietnia pod gmachem stołecznego MSW, gdy przyszedł wyrazić poparcie dla zatrzymanych podczas wielotysięcznej demonstracji przeciwko korupcji. Odbyła się ona w Moskwie tydzień wcześniej, 26 marca, a policja zatrzymała na niej ponad tysiąc osób.

Dadin był pierwszą w Rosji osobą skazaną na karę łagru za wielokrotne naruszenie przepisów o zgromadzeniach publicznych. W roku 2015 został skazany na trzy lata kolonii karnej, później sąd zmniejszył karę do 2,5 roku. Jesienią zeszłego roku, już odbywając wyrok, Dadin ogłosił, że w kolonii karnej w Karelii padł ofiarą tortur. Sprawa ta wzbudziła w Rosji duży rozgłos. Na mocy decyzji Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w lutym br. Dadin wyszedł na wolność.