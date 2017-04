GOPR: Śmiertelny wypadek w rejonie Gąsienicowej Turni

Foto: By Krzysztof Dudzik (User:ToSter) (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

W rejonie Gąsienicowej Turni w Tatrach doszło 10 kwietnia do śmiertelnego wypadku – poinformował ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.