Węgry: TK anulował lokalne rozporządzenie m.in. w sprawie praktykowania islamu

W orzeczeniu, opublikowanym w środę na stronie internetowej Trybunału, uznano za niezgodny z konstytucją przepis wprowadzający zakaz działalności muezzina w przestrzeni publicznej, noszenia czadoru lub burki. W rozporządzeniu zakazywano również aktywności propagandowej, przedstawiającej małżeństwo nie jako związek kobiety i mężczyzny.

Trybunał napisał w uzasadnieniu, że władze samorządowe nie mogą wprowadzać przepisów dotyczących bezpośrednio konstytucji i ograniczających ją, gdyż stanowi ona, że przepisy związane z podstawowymi prawami i obowiązkami można określać tylko drogą ustawy.

Zdaniem Trybunału zapisy rozporządzenia, które zostały zakwestionowane przez rzecznika praw podstawowych Laszlo Szekelya, wprowadzają dodatkowe wobec ustawowych ograniczenia w praktykowaniu wiary muzułmańskiej i wyrażaniu przekonań religijnych jednostki, a także w korzystaniu z wolności słowa.

Trybunał z mocą wsteczną anulował przepisy przyjętego w listopadzie ubiegłego roku rozporządzenia, w którym zakazano też budowy meczetów w Asotthalom.

Burmistrz miejscowości Laszlo Toroczkai, który jest wiceprzewodniczącym skrajnie prawicowej partii Jobbik, po przyjęciu rozporządzenia 23 listopada 2016 roku napisał na Facebooku: „Zamiast szukania kozła ofiarnego daję natychmiastowe rozwiązanie – ochronę przed brukselskimi planami masowego osiedlania”.

Rozporządzenie uznały za niezgodne z prawem władze komitatu Csongrad, gdzie leży Asotthalom, organizacja pozarządowa Stowarzyszenie na rzecz Prawa do Swobód (TASZ) oraz Węgierska Wspólnota Muzułmańska; protestowali przeciwko niemu działacze LGBT. Odciął się od niego także szef Jobbiku Gabor Vona twierdząc, że choć zgadza się z Toroczkaiem co do celu, to nie co do środków.