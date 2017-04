Aleksiej Nawalny wzywa Rosjan do protestów 12 czerwca

Foto: Fotolia.com

Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wezwał do udziału w kolejnych antyrządowych protestach 12 czerwca. Mają być one podobne do tych, które zorganizowano w marcu pod hasłem walki z korupcją.