Powstanie "Czarna Księga" naruszeń praw kobiet

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem jest nieformalną inicjatywą zrzeszającą ponad 70 organizacji pozarządowych i ruchów prokobiecych działających na rzecz praw kobiet, w szczególności ich praw reprodukcyjnych. Koalicja została zawiązana w celu łączenia sił polskich organizacji i inicjatyw prokobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i ochrony przed przemocą.

Przedstawicielki organizacji i ruchów przedstawiły w środę konferencji prasowej swoje zamierzenia i plany.

"Wszystkie jesteśmy świadkiniami i świadkami, że żyjemy w czasach ogromnej cywilizacyjnej zmiany. PiS od momentu, kiedy przejął władzę realizuje projekt zupełnie nowego państwa - państwa prawicowo-nacjonalistycznego, w którym nie ma miejsca na prawa kobiet, na prawa człowieka" - powiedziała Agnieszka Grzybek z Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji STER.

Wskazała w tym kontekście m.in. na kwestie dostępu do aborcji, ograniczenia w dostępie do antykoncepcji awaryjnej, likwidację standardów opieki okołoporodowej. "To jest cofanie nas w rozwoju, to jest próba zatrzymania tego, co się udało osiągnąć organizacjom kobiecym" - oceniła.

Dlatego - jak zaznaczyła - jednym z głównych projektów, które będą realizowane przez Koalicję, będzie "Czarna Księga", w której zostaną zebrane wszystkie rażące przypadki naruszeń praw kobiet. "To będzie księga współtworzona nie tylko przez nas, ale przede wszystkim przez kobiety. Jeśli się przejrzy fora internetowe, to można powiedzieć, że od ponad roku na tych forach wrze. Kobiety piszą o dramatycznych historiach, kiedy udają się z wizytą do ginekologa, kiedy w zasadzie pielgrzymują do pięciu, sześciu ginekologów zanim otrzymają tę poradę, jaką chciałyby uzyskać, bo najczęściej jak wytrychem lekarze posługują się klauzulą sumienia, odsyłając kobiety od Annasza do Kajfasza. My te wszystkie historie chcemy zebrać" - powiedziała Grzybek.

Poinformowała, że jednym z elementów "Czarnej Księgi" będzie lista lekarzy, którzy powołują się na klauzulę sumienia. "Tak na prawdę nie wiemy, którzy lekarze powołują się na klauzulę sumienia. Płacimy za wizytę, bo przez NFZ trudno się dostać i dopiero w gabinecie dowiadujemy się, że z jakiejś usługi, świadczenia nie będziemy mogły skorzystać, ponieważ lekarz lub lekarka korzysta z klauzuli. Chcemy, by te informacje były publicznie dostępne" - powiedziała.

Grzybek zaapelowała do wszystkich kobiet, które się z tym spotkały, by przekazały informacje. Podała, że "Czarna Księga" zostanie przedstawiona na koniec roku.

Agata Czarnacka z ruchu "Ratujmy kobiety" mówiła o monitoringu zmian prawnych, które prowadzą organizacje i ruchy skupione w Wielkiej Koalicji. Poinformowała, że prowadzone są prace nad przygotowaniem ankiety, która pozwoli zidentyfikować problemy, jakie napotykają kobiety. Zadeklarowała też wsparcie dla organizacji działających na poziomie lokalnym w lobbingu na rzecz praw kobiet i polityków działających na rzecz praw kobiet. Zapowiedziała także formułowanie kolejnych petycji dotyczących praw kobiet oraz seminarium polityczne na temat, co oznacza dla kobiet wejście w politykę

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem - jak tłumaczą jej uczestniczki - powstała w reakcji na ofensywę środowisk antykobiecych. "Od ubiegłego roku jesteśmy świadkami bezprecedensowego zaangażowania kobiet i mężczyzn, a także całkiem nowych inicjatyw, ruchów i organizacji, w walkę o prawa kobiet. Nie ma wątpliwości, że ta wielka mobilizacja jest odpowiedzią na brutalny atak rządu, ale tez partii rządzącej, środowisk prawicowych, fundamentalistycznych, które są wrogo nastawione wobec kobiet. Ataku, którego celem jest całkowite ubezwłasnowolnienie kobiet w Polsce, pozbawienie nas prawa do samostanowienia w takich podstawowych wymiarach jak zdrowie, bezpieczeństwo, prawa reprodukcyjne, czy nawet życie" - powiedziała Anna Karaszewska z Kongresu Kobiet.

"Po Czarnym Proteście, który był poprzedzony kilkoma ważnymi inicjatywami, m.in. +Ratujmy kobiety+, zaczęliśmy rozmawiać z działaczkami i działaczami, co robić, by tej wielkiej energii nie stracić, lecz by być bardziej skuteczne" - mówiła. "Stąd pomysł Wielkiej Koalicji" - dodała. Zwróciła uwagę, że w Koalicji są zarówno organizacje działające w wielkich miastach i organizacje ogólnopolskie, takie jak Kongres Kobiet, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowana Rodziny, Feminoteka, jak i powstałe rok temu Dziewuchy Dziewuchom, a także organizacje działające lokalnie, jak BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet, czy Kobiety Zmieniają świat z Wałbrzycha.