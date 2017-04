Bułgaria: Zakaz korzystania z wody z wodociągów w Haskowie. W wodzie wykryto za dużo uranu

Foto: By Jessica.a (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Całkowity zakaz korzystania z wody z miejskich wodociągów wydano w ponad 70-tysięcznym mieście Haskowo na południowym wschodzie Bułgarii. Powodem jest stwierdzona w wodzie zawartość uranu, znacznie przekraczająca dopuszczalny poziom.