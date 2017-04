Włochy: Co piąty pasażer komunikacji miejskiej jeździ bez biletu

Foto: Wikimedia Commons

Co piąty Włoch jeździ środkami komunikacji miejskiej bez biletu – wynika ze statystyki przypomnianej we Włoszech w związku z niedawną decyzją rządu o podniesieniu wysokości mandatów do 200 euro. Obecnie udaje się wyegzekwować jedną trzecią kar.