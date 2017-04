W Rosji nie pokażą Eurowizji

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Z powodu braku reprezentanta Rosji telewizyjny Pierwszy Kanał postanowił zrezygnować z transmisji konkursu. Decyzja nie spodobała się większości Rosjan. Sondaż w tej sprawie przeprowadził ośrodek Lewada Centrum. 40 proc. ankietowanych powiedziało, że zgadza się z decyzją telewizji. 41 proc. uważa, że mimo wszystko Konkurs Eurowizji powinien być w Rosji pokazany.

Samojłowej odmówiono wjazdu z powodu złamania ukraińskiego prawa. Piosenkarka wystąpiła na zaanektowanym przez Rosję Krymie.

W 2016 roku w finale 61. Konkursu Piosenki Eurowizji w Sztokholmie zwyciężyła reprezentująca Ukrainę tatarska piosenkarka Jamala. Polak Michał Szpak zajął ósme miejsce wśród wykonawców z 26 państw.

Pochodząca z zaanektowanego przez Rosję Krymu tatarska piosenkarka zaśpiewała piosenkę własnego autorstwa "1944", poświęconą stalinowskiej deportacji jej narodu. Rosja bezskutecznie domagała się dyskwalifikacji tego utworu, skarżąc się na jego polityczny wydźwięk.

Ukraina zdobyła w głosowaniu jury oraz widzów łącznie 534 punkty, co oprócz zwycięstwa dało jej prawo do organizacji Eurowizji w 2017 roku. Drugie miejsce zajęła artystka z Australii Dami In (511 punktów), trzecie - Rosjanin Siergiej Łazariew (491 punktów).

Konkurs Eurowizji zapoczątkowano w 1956 roku, wzorując się na włoskim festiwalu San Remo.