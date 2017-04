Papież: niech wiara w zmartwychwstanie zachęca do gestów solidarności

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W czasie spotkania z wiernymi na południowej modlitwie maryjnej Regina coeli w Watykanie papież mówił, że od chwili zmartwychwstania Chrystusa ostatnie słowo "nie należy do śmierci" i "grobu", ale do życia.

"Narodziło się życie" - wskazał.

"Umocnieni tym wydarzeniem, które stanowi prawdziwą nowość w historii i we wszechświecie jesteśmy wezwani do tego, by być nowymi mężczyznami i kobietami według Ducha Świętego i głosić wartość życia" - dodał.

Następnie podkreślił: "Będziemy mężczyznami i kobietami zmartwychwstania, jeśli pośród zdarzeń, które dręczą świat, spraw doczesnych, które oddalają od Boga, będziemy umieli wykonać gesty solidarności i gościnności, podsycać powszechne pragnienie pokoju i starania o środowisko naturalne wolne od degradacji" - oświadczył Franciszek.

Wyjaśnił, że to skuteczność tych "zwyczajnych i ludzkich znaków", wspieranych przez wiarę "może wykroczyć poza nasze możliwości".

Papież podkreślił, że Chrystus wyzwala z nieszczęść, "dociera do każdego ludzkiego serca i przywraca nadzieję każdemu uciskanemu i cierpiącemu".

Franciszek modlił się za osoby przeżywające trudności i znajdujące się w niebezpieczeństwie, aby "nie pozostały ofiarami pesymizmu", lecz znalazły wsparcie i pocieszenie, a także za "prześladowane i uciskane wspólnoty chrześcijańskie, które są wezwane do trudniejszego i bardziej odważnego świadectwa".