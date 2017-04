Zostało Ci jedzenie po świętach? Podziel się z potrzebującymi

PODZIELMY SIĘ to grupa ludzi organizująca akcję „Podziel się Posiłkiem z Bezdomnymi”.

Od Wielkanocy 2015 roku mieszkańcy całej Polski, zamiast wyrzucić jedzenie, które zostało im po Świętach, zawieźć je mogą do jadłodajni dla bezdomnych i ubogich osób.

Jak wygląda to w praktyce? Aby przekazać jedzenie potrzebującym wystarczy skontaktować się z organizatorami wydarzenia, którzy jeszcze tego samego dnia wyślą wolontariusza. Odbierze on jedzenie i zawiezie je do lokalnej jadłodajni dla bezdomnych.

Maria Skołożyńska, która jest inicjatorką akcji, na pomysł wpadła półtora roku temu, gdy podzieliła się wielkanocnym jedzeniem z przypadkowo poznanym bezdomnym. - Napisałam informację na swoim Facebooku licząc, że inni zrobią to samo i też podzielą się tym, co im zostało. Okazało się, że jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą się włączyć do akcji . Mój post następnego dnia miał 500 udostępnień - mówi Maria Skołożyńska.

Jak podkreśla Skołożyńska, akcja w Warszawie jest dla darczyńców zupełnie bezwysiłkowa. - Przyświeca nam jedna zasada: jeżeli jedzeniem, którym chcesz się podzielić nakarmiłbyś swoje dziecko, możesz oddać je potrzebującym. Jeżeli uważasz, że jest zbyt nieświeże, wyrzuć - zaznacza.

Aby przyłączyć się do akcji wystarczy wejść na stronę www.podzielmysie.pl , gdzie znaleźć można listę jadłodajni w swoim mieście.

Akcja działa do 19 kwietnia w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Sopocie, Olkuszu, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie i Włocławku.