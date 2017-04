Synod mormonów: media społeczne lansują ideały niemożliwe do naśladowania

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Komentatorzy w Stanach Zjednoczonych zwracają uwagę na fakt, że wypowiedź o otwarciu się na "ludzi, których pociąga inna seksualność" w ustach przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który jednoznacznie określa homoseksualizm jako grzech, jest "próbą stworzenia klimatu zrozumienia i empatii" wokół osób wywodzących się ze środowiska LGBT, ale nie oznacza w żadnym razie odstępstwa doktrynalnego.

Chociaż liczba wiernych Kościoła mormonów wzrosła z 5 mln w 1982 r. do 15,8 mln w 2016 r. na świecie, to jednak od kilku lat średnia konwersji przypadających na jednego misjonarza utrzymuje się na poziomie 3,4 podczas gdy w poprzednich dekadach liczba nawróconych wynosiła 5 osób na jednego misjonarza. Tym należy tłumaczyć większą otwartość społeczną Kościoła – pisze agencja Associated Press.

Holland, który wchodzi w skład Kapituły (tzw. Kworum) Dwunastu Apostołów kierującej Kościołem mormonów, podkreślił podczas kongresu synodalnego w Salt Lake City, gdzie znajduje się duchowe centrum tego wyznania, że Kościół mormonów stwarza przestrzeń, w której "mogą się odnaleźć ludzie pochodzący z różnych modeli rodzinnych, wychowani w różnych kulturach, a także – niewierzący".

Z kolei Dale Runlund, także przywódca duchowy mormonów, zaapelował w sobotę, by wierni unikali wydawania sądów tak w odniesieniu do członków wspólnoty, jak i do ludzi spoza Kościoła. "Zbyt wiele sami nacierpieliśmy się od bigotów, byśmy nie szanowali przekonań religijnych innych ludzi" – zaznaczył.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; LDS) jest największym wyznaniem w ramach "Świętych w Dniach Ostatnich". Istnieje od 1830 r. Założycielem i pierwszym prorokiem tego Kościoła był Joseph Smith, Jr.

Wyznawcy tej wiary nazywani są potocznie mormonami. Z powodu odrzucenia dogmatu Trójcy Świętej mormoni nie są uznawani za chrześcijan ani przez Kościół katolicki, ani przez Światową Radę Kościołów.