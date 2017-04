Rocznica śmierci Jana Pawła II. Mieszkańcy Warszawy wspominali papieża

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Czuwanie rozpoczęło się około godziny 21. na pl. Piłsudskiego - w miejscu, gdzie podczas pielgrzymek do Polski papież najczęściej spotykał się z warszawiakami. Zgromadzeni zaopatrzeni byli w polskie flagi, na których było napisane Jan Paweł II. Na jednym z budynków nieopodal placu wyświetlono podobiznę Papieża Polaka z napisem "Pamiętajcie o człowieku". Tradycyjnie w uroczystościach wziął udział Chór Centrum Myśli Jana Pawła II. Krótki koncert przepleciony był słowami papieża.

Około 21.37, w godzinę śmierci Jana Pawła II, zebrani mogli usłyszeć utwór „Cisza”, w wykonaniu przedstawiciela Wojska Polskiego. Później zaśpiewano ulubioną pieśń Jana Pawła II pt. "Barka".

Kard. Kazimierz Nycz wspomniał słowa Jana Pawła II: "Jeśli chcecie zachować pokój, pamiętajcie o człowieku”. Zaznaczył, że słowa te papież wypowiadał w różnych kontekstach. "On te słowa wypowiadał inaczej wtedy, kiedy łagodził konflikty i spory na początku swojego pontyfikatu, czy to między Argentyną i Anglią, czy w innych miejscach świata. On te słowa wypowiadał troszeczkę w innym wyrazie wtedy, kiedy był w Polsce stan wojenny. Ale zawsze ten związek pokoju i człowieka był u niego pierwszy" - mówił kard. Nycz.

"I on te słowa wypowiadał wtedy, kiedy przyjeżdżał do nas w latach 90. Kiedy stan wojenny się skończył i wydawało się, że wojny już nie będzie. Ale wiedział doskonale, wtedy były Bałkany, kilka lat ciężkiej, okrutnej wojny, gdzie zapomniano o człowieku, gdzie się liczyły interesy grup, państw, obrona starego, a ginęli ludzie, męczeni byli ludzie" - dodał duchowny.

Zwrócił uwagę, że kiedy zapomina się o człowieku, o jego prawach i dobru, trudno budować pokój. "Ta zasada Jana Pawła II odnosi się także do tego, co nazywa pokojem społecznym. Wśród ludźmi i między ludźmi, kiedy przestają się liczyć prawa i dobro człowieka, wchodzą upiory i zaczynają się liczyć dobra różnych grup, interesów i w związku z tym brakuje pokoju" - dodał kard.

Wcześniej w niedzielę o godz. 15 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela odbył się koncert, podczas którego po raz pierwszy w Warszawie zabrzmiało oratoryjne dzieło "Litania do św. Jana Pawła II".