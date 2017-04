Finlandia: 100 tys. miejsc pracy czeka na chętnych

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Obecnie w Finlandii nieobsadzonych jest ok. 100 tysięcy miejsc pracy. Lintilä podkreśla, że problem nabiera charakteru ogólnokrajowego (wcześniej z deficytem pracowników borykały się głównie Helsinki). W kraju jest wprawdzie ok. 300 tysięcy bezrobotnych, ale ci nie są zainteresowani podjęciem pracy na nieobsadzonych stanowiskach. Powód? Często wiąże się to z koniecznością wyjazdu na drugi koniec kraju.

Lintilä twierdzi, że w różnych częściach kraju słyszy to samo: "Brakuje nam pracowników".

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników rośnie wraz z rozwojem fińskiej gospodarki - yle.fi pisze o rozwijającym się przemyśle stoczniowym i motoryzacyjnym. Popyt na pracowników notuje się też w branży budowlanej, a także w przemyśle drzewnym.

- Musimy znaleźć sposób na poradzenie sobie z tym problemem i udzielenie pomocy ludziom w przeniesieniu się tam, gdzie jest praca - mówi Lintilä. Jedną z propozycji jest wprowadzenie rządowego świadczenia dla osób, które zmieniają miejsce zamieszkania w poszukiwaniu pracy.

Innym sposobem na zmniejszenie deficytu rąk do pracy jest zwiększenie zatrudnienia imigrantów.

- W tym momencie odsetek imigrantów wśród pracujących jest bardzo niewielki w porównaniu do sąsiednich krajów - przyznaje Lintilä.