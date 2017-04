Kanada: Małżeństwo po raz trzeci wygrywa na loterii

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Poprzednio małżonkowie cieszyli się ze zwycięskich losów w 1989 i 2010 roku. Wtedy jednak wygrane były znacznie mniejsze w 1989 roku Douglas Fink musiał podzielić nagrodę w wysokości 95 tysięcy dolarów z czterema osobami, a w 2010 roku para wygrała ok. 90 tysięcy dolarów.

Teraz wygraną małżonkowie mają zamiar przeznaczyć na zabezpieczenie swoich dzieci.

- Rodzina jest najważniejsza - powiedziała pani Fink. - Chcemy mieć pewność, że zaopiekowaliśmy się właściwie naszymi córkami i wnukami - dodała.

Część wygranej małżeństwo przeznaczy również na podróże i zakup własnego domu.

Barbara Fink wspomina, że gdy dowiedziała się o najnowszej wygranej, zadzwoniła do męża, który - gdy usłyszał co się stało - stwierdził: Znów to zrobiłem.