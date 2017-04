Akcja społeczna: Umiem pływać i ratować życie

Co roku w Polsce topi się ponad 500 osób. Nie tylko na plażach, ale również na krytych basenach, które znajdują się w niemal każdej polskiej gminie. – Chcemy nauczyć Polaków żelaznych zasad zachowywania się na basenie – mówi szef Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start”Łukasz Szeliga.

- Kiedyś na przykład niemal obowiązkowa była Karta Pływacka, którą trzeba było zdać, aby móc wejść na basen czy do żaglówki, dziś zapomniano o tym ważnym dokumencie. To trochę jakby ktoś nie miał prawa jazdy i jeździł samochodem – dodaje.

Związek chce promować kartę pływacką jako obowiązkowy dokument dla dzieci w wieku szkolnym. Pomysł na przeprowadzenie akcji zrobił się po tragedii, do której doszło na początku roku w ośrodku PZSN w Wiśle. 12-letni chłopiec utonął na basenie. Z ustaleń policji wynika, że osoba, która "miała pełnić funkcje ratownika", nie znajdowała się przy lustrze wody w momencie tragedii.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych ma zamiar rozpocząć realizację akcji społecznej pt. „Umiem pływać i ratować życie”. PZSN w ramach akcji wręczać będzie opiekunom grup specjalne gwizdki, które w momencie, gdy ratownik zniknie znad basenu dawać będą sygnał do natychmiastowego wyjścia z wody.

- Chcemy skierować nasz program do szkół i szkół pływania. Uważam, że zarówno dzieci jak i rodzice na pierwszych zajęciach powinni dowiedzieć się, w jaki sposób zachować się w krytycznych sytuacjach. Zorganizowane grupy małych dzieci to duże ryzyko powstania paniki, a z nią łatwiej o nieszczęście. Chcielibyśmy przeprowadzić akcję wspólnie z WPOR – to najlepsi specjaliści na rynku. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia programu zajęć. Szukamy również instytucji i firm, które chciałyby wesprzeć akcję. Sądzę, że zaangażowanie naszych niepełnosprawnych sportowców, w tym reprezentacji pływaków, wniesie do akcji coś dobrego. Doskonale znamy pojęcie „ludzkiej tragedii” i chcemy im zapobiegać - mówi Szeliga.