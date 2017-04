Biskup ustąpił z powodu "niewłaściwej postawy wobec młodzieży"

W komunikacie Konferencji Episkopatu Francji sprecyzowano, że 57-letni biskup Gaschignard złożył rezygnację na skutek sugestii nuncjusza apostolskiego we Francji, arcybiskupa Luigiego Ventury.

W osobnym komunikacie wydanym przez diecezję Aire i Dax napisano o "uporczywych pogłoskach krążących po diecezji co do niestosownych słów i niewłaściwej postawy biskupa w stosunkach duszpasterskich z młodymi ludźmi. Trafiły one do Stolicy Apostolskiej".

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji abp Georges Pontier sprecyzował, że o "niewłaściwej postawie duszpasterskiej" biskupa został poinformowany arcybiskup Bordeaux, kardynał Jean-Pierre Ricard, stojący na czele metropolii, do której należy diecezja Aire i Dax. Abp Pontier dodał, że atmosfera panująca w diecezji i brak zaufania do jej pasterza utrudniały zarządzanie nią.

W oficjalnych komunikatach kościelnych nie podano szczegółów "niewłaściwej postawy" odsuniętego biskupa, który przed kilkoma dniami poinformował, że udaje się na odpoczynek poza swoją diecezję.

Katolicki dziennik "La Croix" powołując się na swoje źródła pisze, że "nie chodzi w żadnym razie o przypadki napastowania czy czyny seksualne, ale o niewłaściwe słowa i zachowanie, które zraniły młodych ludzi".

"Byłoby niepoprawne mówienie w tej chwili o pedofilii. Nie można się spieszyć i trzeba respektować zasadę domniemania niewinności" - powiedział Vincent Neymon ze służb prasowych Konferencji Episkopatu Francji.

Do jednej z rodzin, która poskarżyła się na zachowanie biskupa, dotarł tygodnik "L'Obs". Według magazynu, 14-letni chłopiec opowiadał, jak bp Gaschignard wypytywał go o to, czy utrzymuje stosunki seksualne z dziewczyną; czy i jak często się masturbuje oraz czy odwiedza w internecie strony z pornografią homoseksualną. Ponieważ biskup miał uznać chłopca za "zniewieściałego", zaproponował mu swoje towarzystwo i pomoc, by stał się bardziej męski - podaje "L'Obs".