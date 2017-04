Sztokholm: Ciężarówka wjechała w ludzi. Są ofiary

16:00

Szwedzka kompania piwna Spendrups, która jest właścicielem ciężarówki, poinformowała, że pojazd został dziś porwany w ciągu dnia. - To jeden z naszych samochodów dystrybucyjnych, który obsługuje dostawę. W czasie dostawy do restauracji Caliente ktoś wskoczył do kabiny i odjechał ciężarówką - powiedział agencji prasowej TT dyrektor ds. komunikacji firmy Marten Lyth.

15:58

Gazeta "Expressen" powołując się na służby medyczne, informuje o 5 ofiarach śmiertelnych.

15:56

Informację o dwóch ofiarach zdarzenia podało szwedzka policja.

Incydent miał miejsce na popularnej wśród mieszkańców ulicy Drottninggatan w centrum miasta. Pojazd uderzył w dom towarowy.

Służby nie informują, czy zdarzenie ma podłoże terrorystyczne.

"Pojazd jechał prosto w tłum" - pisze na swojej stronie internetowej gazeta "Aftonbladet". Media podają, że ludzie w popłochu opuszczają miejsce zdarzenia. Cytują też świadków, którzy mówią o chaosie tam panującym. Na miejsce przyjechały radiowozy policji i karetki pogotowia. Policjanci proszą mieszkańców, by omijać centrum miasta.

Agencja AFP informuje o strzałach, które słyszane były na miejscu zdarzenia. Reporter STV relacjonuje, że po mieście jeździ policyjny radiowóz, z którego funkcjonariusze wołają: "ostrzeżenie przed aktem terroru"

Reuters informuje, że policja otoczyła kordonem obszar w centrum szwedzkiej stolicy. Rzecznik lokalnej policji Towe Hägg powiedział, że informację o zdarzeniu służby otrzymały o godz. 14:53.

15:54: Swedish brewery company Spendrups, which owns the truck, said it had been hijacked earlier in the day.

"It's one of our distribution vehicles which runs deliveries. During a delivery to the restaurant Caliente someone jumped into the driver's cabin and drove off with the car, while the driver unloads," communication director Marten Lyth told the TT news agency.