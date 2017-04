Premier w Świebodzicach: akcja ratunkowa będzie prowadzona do końca

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

"Przede wszystkie chcemy złożyć wyrazy współczucia i kondolencje wszystkim rodzinom ofiar. Mamy nadzieję, że te osoby, które są poszkodowane, które są w tej chwili pod opieką medyczną, którym udzielana jest pomoc, będą zdrowe i że wrócą do swoich rodzin" - powiedziała szefowa rządu na miejscu katastrofy budowlanej.

Podziękowała wszystkim służbom, które - jak podkreśliła - od rana ciężko pracują w Świebodzicach. Dziękowała też burmistrzowi miasta i wojewodzie dolnośląskiemu, którzy koordynują akcję. "Jest tutaj cała rzesza ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas, zdrowie, swoje życie narażają, żeby uratować tych, którzy ucierpieli w tej strasznej katastrofie" - powiedziała Szydło.

"Akcja jeszcze trwa. Mamy nadzieję, że nikogo już nie ma pod tymi gruzami, ale tak, jak powiedzieli nam przed chwilą ratownicy, akcja będzie prowadzona do końca. Tak to zawsze jest, że do końca, dopóki nie będzie już uprzątnięty ten teren, nie będziemy pewni, że nikogo tam nie ma, dopóty ratownicy nie zejdą z tego miejsca" - zapowiedziała premier.