Nowa Zelandia: Poczta dostarcza kurczaki KFC

Foto: By Uploader. (Own work (Own picture).) [Public domain], via Wikimedia Commons

Nowozelandzka poczta rozpoczęła współpracę z amerykańską siecią fast-foodów - KFC. W portowym mieście Tauranga poczta zajmie się dostarczaniem zamówionych na wynos zestawów KFC - informuje "The Guardian".