Szwed znalazł w swojej skrzynce pocztowej list do Putina

Jedyne, co łączyło adres wskazany na kopercie z adresem Pera, mieszkańca Trelleborga, do którego trafił list, to liczba "23" - taki numer ma mieszkanie mężczyzny.

Odbiorca listu, w rozmowie z "Trelleborgs Allehanda" wyjaśnił, że uznał, iż list nie jest żartem jego znajomych, ponieważ - jak wynikało z pieczątki przybitej na znaczku - wysłano go z Hallsberga, miasta położonego o kilkaset kilometrów od Trelleborga.

Mężczyzna przyznaje, że nie rozumie dlaczego Postnord dostarczył list właśnie do niego. - Ktoś go chyba widział, co najmniej ta osoba, która go dostarczała. Czemu wrzuciła go do mojej skrzynki? - dziwi się.

Thelocal.se przypomina przy okazji, że Trellebor jest oddalony od Moskwy o ok. 1532 km - pomyłka poczty jest więc znacząca.

Per zapewnia, że - szanując tajemnice korespondencji - nie otworzył listu, mimo że jest ciekaw jego treści.

Postnord tłumaczy, że błąd musiała popełnić maszyna sortująca listy.