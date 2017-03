Sondaż: Węgrzy spodziewają się zamachu w Europie

Respondentów poproszono, by oszacowali prawdopodobieństwo wystąpienia różnych wydarzeń. Można było je uznać za raczej prawdopodobne, raczej nieprawdopodobne lub wybrać odpowiedź "nie wiem". Wyniki tego sondażu przeprowadzonego przez ośrodek Nezoepont opublikowano w piątek.

Najwięcej osób uznało za prawdopodobny zamach terrorystyczny w Europie z ponad 100 ofiarami śmiertelnymi. Przy tym zdecydowana większość ankietowanych (70 proc.) oceniła, że przeprowadzenie takiego zamachu na Węgrzech jest raczej nieprawdopodobne.

Na drugim miejscu wśród najbardziej prawdopodobnych wydarzeń wymieniono kolejnego Oscara dla Węgier. Węgry w ostatnich dwóch latach zdobyły Oscara za najlepszy film zagraniczny ("Syn Szawła") oraz najlepszy film krótkometrażowy ("Sing").

Większość respondentów (61 proc.) uznała także za raczej prawdopodobne, że przez Węgry będzie próbować dostać się do Europy milionowa fala uchodźców.

Dość równomiernie podzieliły się głosy odnośnie do tego, czy na Węgrzech dojdzie do zmiany rządu (w 2018 r. odbędą się wybory parlamentarne). 40 proc. uznało to za raczej prawdopodobne, a 46 proc. za raczej nieprawdopodobne. Przy tym aż 72 proc. uznało za raczej nieprawdopodobne, że do władzy dojdzie nieznana dotąd partia (odmiennego zdania było 17 proc.).

Zdecydowanie przeważały osoby sceptycznie nastawione do tego, że Rosja zaatakuje któreś z państw unijnych (70 proc.). Za raczej prawdopodobne uznało to 17 proc. ankietowanych.

Za raczej nieprawdopodobny (70 proc.) uznano też wybuch III wojny światowej. Przeciwnego zdania było 21 proc.

Nie wierzono również, że na światło dzienne wypłyną niepodważalne dowody istnienia cywilizacji pozaziemskiej (60 proc.; za raczej prawdopodobne uznało to 26 proc. ankietowanych) i że na Węgrzech dojdzie do upadłości banku (58 proc.; przeciwnego zdania było 26 proc.).

Nezoepont zwraca przy tym uwagę, że w kolejnego Oscara dla Węgier wierzą raczej kobiety, a w pojawienie się dowodu na istnienie cywilizacji pozaziemskiej – mężczyźni.

Sondaż przeprowadzono w dniach 24-27 marca na próbie 1000 osób. Margines błędu wyniósł 3,2 proc.