Bieszczady: Niedźwiedź zaatakował człowieka. Przegryzł mu dłoń

SOSEScript: API/run.php5 failed executing with the following error: Error on line 20 position 1: Maximum execution time of 60 seconds exceeded

Niedźwiedzie są wszystkożerne; dorosłe osobniki ważą ok. 300 kg, żyją do 50 lat. Zaliczają się do najbardziej niebezpiecznych drapieżników w Europie.

W lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych co roku dochodzi co najmniej do kilku ataków niedźwiedzi na ludzi. Ofiarami zazwyczaj padają zbieracze poroży jelenich lub osoby fotografujące dziką przyrodę. Był też tragiczny efekt spotkania człowieka z niedźwiedziem; w październiku 2014 r. w Olszanicy w Bieszczadach niedźwiedź zabił mężczyznę.

Mężczyzna ma liczne obrażenia ciała. Niedźwiedź pogryzł m.in. obie nogi, klatkę piersiową i brzuch. Ma też przegryzioną prawą dłoń. Poszkodowanemu po ataku udało się wrócić do samochodu, którym wraz ze znajomym przyjechał do lasu. "Obaj wrócili do domu w Moczarach. Zaraz potem przybyło wezwane Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" – opowiadał nadleśniczy Szpiech.

SOSEScript: API/run.php5 failed executing with the following error: Error on line 30 position 1: Maximum execution time of 60 seconds exceeded

SOSEScript: API/run.php5 failed executing with the following error: Error on line 2 position 1: Maximum execution time of 60 seconds exceeded