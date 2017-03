Tajlandia: Nie żyje żółwica, która połknęła prawie tysiąc monet

Omsin, jak miało na imię zwierzę, żyła w publicznym stawie w parku w prowincji Chonburi, ok. 175 km na południowy wschód od Bangkoku. Żółwica połknęła 915 monet, które turyści wrzucili do jej stawu. Monety były tak ciężkie, że doprowadziły do pęknięcia skorupy żółwicy.

6 marca weterynarze z kliniki w Bangkoku podczas siedmiogodzinnej operacji usunęli 5 kg monet z brzucha żółwicy.

Po pierwszej udanej operacji historia Omsin obiegła cały świat. Jej los niepokoił Tajów, którzy czczą żółwie jako symbole długowieczności. Weterynarze apelowali do ludzi, by modlili się o zdrowie żółwicy.

Po pierwszej operacji wszystko wskazywało na to, że dochodzi ona do siebie. Jednak sobotnie badania wykazały problemy i konieczny był kolejny zabieg. Żółwica zapadła po nim w śpiączkę i zmarła we wtorek rano na skutek komplikacji pooperacyjnych.

Jak zauważa agencja AFP, historia ta może mieć jednak pozytywne konsekwencje, gdyż mogła uświadomić ludziom, iż nie należy rzucać zwierzętom monet.

W Tajlandii ludzie rzucają monety żółwiom, mając nadzieję na to, że przyniesie im to szczęście i że będą żyli tak długo jak te gady.